РИАМО - 25 янв. В Москве высота снежного покрова значительно превысила климатическую норму. Сугробы в столице достигли высоты 45 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

Количество снега выросло из-за циклона, пришедшего из Северной Атлантики. Тем не менее, рекордный показатель, достигнутый 25 января 1994 года, еще не побит. Тогда сугробы достигли высоты 59 см.

Сейчас высота снежного покрова превышает многолетнюю норму в полтора раза. До конца января в столице выпадет около 15-20 мм осадков, после чего количество осадков начнет снижаться.

Кроме того, в городе могут усилиться морозы. Сегодня в течение дня температура воздуха в столице опустится до минус 14 градусов.

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