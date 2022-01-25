РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. В подмосковном Щелкове за прошедшие сутки выявили 231 случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 327 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 5 769 случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Московской области подтверждено 704 783 случая инфицирования Covid-19. Скончались 13 118 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 618 107 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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