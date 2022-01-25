РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. В Красногорском филиале Музея Победы 26 января пройдет лекция, посвященная Дню памяти жертв Холокоста, сообщает пресс-служба музея.

Накануне памятной даты, которая отмечается по всему миру 27 января, старшеклассникам Красногорской детской художественной школы расскажут об узниках нацистских лагерей смерти.

«Наш музей размещен в здании бывшей Центральной антифашистской школы. Поэтому темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны здесь являются ключевыми. В России только в Красногорском музее можно увидеть подлинные материалы, посвященные этим страницам истории. Наша экспозиция также рассказывает о приходе нацистов к власти в Германии и последствиях этого события», - сказала заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

Школьники узнают о системе концлагерей, созданной нацистами, об уничтожении людей на оккупированных территориях. На лекции будет сделан акцент на том, что Холокост был признан античеловеческой политикой и осужден на Нюрнбергском процессе.

После лекции учащимся художественной школы будет предложено передать на рисунках свои впечатления и размышления, связанные с этой темой.

Лекция пройдет в 18:00 в рамках договора о социальном партнерстве между Красногорской детской художественной школой и Красногорским филиалом Музея Победы.

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января отмечают в честь освобождения в этот день в 1945 году узников польского концентрационного лагеря Освенцим.