РИАМО - 25 янв. Число ПЦР-исследований на наличие коронавируса, выполненных на территории Подмосковья, превысило 14,5 млн, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Она отметила, что количество ПЦР-исследований, выполняемых в регионе за сутки, при необходимости может быть увеличено до 70 тыс.
ПЦР-исследование на наличие коронавируса в Московской области проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом и избежать тяжелых последствий заболевания.
Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.
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