РИАМО - 25 янв. Число ПЦР-исследований на наличие коронавируса, выполненных на территории Подмосковья, превысило 14,5 млн, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«ПЦР-диагностика – основной способ выявить Covid-19 у заболевшего. Наши лаборатории перешли на усиленный режим работы в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе работают 14 гослабораторий и выполняется порядка 38,5 тыс. исследований в сутки», – заявила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что количество ПЦР-исследований, выполняемых в регионе за сутки, при необходимости может быть увеличено до 70 тыс.

ПЦР-исследование на наличие коронавируса в Московской области проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом и избежать тяжелых последствий заболевания.

Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru/.

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