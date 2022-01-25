РИАМО - 25 янв. Новый МФЦ появится в Зеленограде, решение о его строительстве приняли 20 января, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На торги выставили земельный участок по адресу: Новокрюковская улица, земельный участок 6/1 (ЗелАО).

«Свободный земельный участок площадью 0,26 га планируется выставить на торги с целью строительства на нем многофункционального центра суммарной поэтажной площадью около 2 730 кв. метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В новом центре будут офисы, кафе, магазины, гаражи, а также объекты медицины без стационара, культурно-досуговой деятельности.