РИАМО - 25 янв. Во время распития спиртных напитков женщина убила своего сожителя ножом, после возникшей ссоры. Преступление произошло в Мытищах, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину убили в собственной квартире по адресу: ул. Летная, дом 36. На теле убитого было обнаружено колото-резанное ранение грудной клетки.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий ОУР за совершенное преступление задержана сожительница.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийца задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.