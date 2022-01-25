РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Выпускники подмосковного Подольска смогут подать заявления на участие в ЕГЭ-2022 до 1 февраля включительно, сообщается на сайте администрации округа.

ЕГЭ в текущем году традиционно пройдет в 3 этапа: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 27 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 8 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на сайте комитета по образованию администрации округа.

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

Для обучающихся экстернов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период и в основной период.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ на бумажном носителе по месту обучения.

Выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ на территории округа 2 способами: в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://uslugi.mosreg.ru) в разделе «Образование» (услуга «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене») и на бумажном носителе в комитете по образованию: ул. Веллинга, д. 3, подъезд 1, кабинет 2. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)763-61-78.