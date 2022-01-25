РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Экспотранс» в удовлетворении исковых требований к Минэкологии региона. Компания пыталась опротестовать 300-тысячный штраф за нарушение условий лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, сообщает пресс-служба министерства.

«Одним из обязательных условий лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод является установление зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это критически важно, поскольку любое загрязнение подземных вод чревато снижением качества питьевой воды не только в месте водозабора (скважине), но и на территориях соседних поселений», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, поскольку компания не выполнила условия лицензии – не провела работы, направленные на установление зон санитарной охраны, она была крупно оштрафована.

Нарушители подали заявление с просьбой об отмене постановления об административном наказании, однако суд отказал в этом, подтвердив правоту Минэкологии. Единственное, чего удалось добиться нарушителям – снижения суммы штрафа, поскольку компания является субъектом малого предпринимательства.

Фирсов напомнил, что зоны санитарной охраны в обязательном порядке устанавливаются в составе 3 поясов. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения микробного загрязнения воды. Третий пояс включает территорию, предназначенную для предупреждения химического загрязнения.