РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксирован 38 481 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

5 769 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 704 783 случая инфицирования. Скончались 13 118 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 618 107 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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