РИАМО - 25 янв. В Восточном административном округе Москвы разыскивают 71-летнего Алексея Казакевича, который ушел в лес 23 января и не вернулся, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 184 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые.

Казакевич был одет в темно-синюю куртку с серой вставкой на спине, черные штаны, черные лыжные ботинки, черную шапку. С собой у него были бежевый рюкзак и синие лыжи.

Штаб поискового отряда работает по адресу: Москва, Курганская улица, д. 9 стр. 1.

При наличии информации о местонахождении пропавшего сообщить об этом на горячую линию по телефону: 8(800)700-54-52 или короткому номеру 112.