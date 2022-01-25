РИАМО - 25 янв. Тренер антиэйдж-фитнеса Аля Шевченко назвала пять правил, соблюдая которые женщины после 40 лет будут выглядеть моложе своих лет, сообщает aif.ru.

Итак, первое правило гласит, что после 40 лет нужно провести полный скрининг организма. Обследование здоровья нужно делать лучше всего 2 раза в год, в крайнем случае – раз в год.

Затем пристальное внимание в этом возрасте нужно уделить своему рациону. Речь не идет о некой диете. Отказывать себе в сладком, соленом, жирном, не есть после 18:00 — это не выход и не залог сохранения красоты и здоровья.

«В идеале нужно заранее разработать свод правил и следовать ему всю жизнь: до вступления в зрелый возраст и после. Опять же программу питания лучше составлять индивидуально, но есть общие руководства, на которые имеет смысл ориентироваться всем», - сказала Шевченко.

Еще важно после 40 лет уделять внимание физической активности. Чтобы быть в хорошей форме важно проводить 120 минут тренировок в неделю.

Кроме того, красота зависит еще и от полноценного отдыха. Важно иметь хобби, путешествовать, отдыхать и заниматься творчеством.

И главное – не забывать о качественном сне. Нужно помнить, что при хроническом недосыпе нарушаются биологические ритмы, пищевое поведение, страдает эндокринная система, не остается сил на работу, хобби и тренировки.