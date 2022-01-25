РИАМО - 25 янв. Стали известны победители в трех темах конкурса социальной рекламы «Твой взгляд», сообщил журналистам руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.

«С огромным удовольствием я поздравляю с третьем местом в теме «Город и ты» Еролаеву Викторию от Московского политехнического университета с ее проектом «Сортировать просто». Хочу обратить внимание, что именно эта тема дала нам понять и почувствовать, насколько молодые люди бережно и с любовью относятся к нашему городу», — сказал руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин на пресс-конференции.

Он добавил, что второе место в этой теме заняла Кристина Ковальчук с проектом «Твой ремень безопасности», а первое – Лилия Попова с проектом «Мусор – это ресурс».

Вторая тема конкурса называется «Соцсети: быть, а не казаться». Она посвящена социальной рекламе на площадках социальных сетей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что это очень актуальная тема и она важна для молодежи.

Третье место заняла Анна Турлакова, второе место поделили Ольга Елагина, Ксения Дмитриенко и Мария Тришина, первое место досталось Ольге Бавриной.

Кузнецов поздравил победителей и отметил, что участие в конкурсе – это важный шаг в будущей карьере.

«Я бы с удовольствием хотела огласить победителей в свободной теме, у нее острый взгляд на то, что происходит. Третье место заняла Даниэла Ионаш и Яна Семенова. Эта тема про экологию, которая всех очень волнует. Второе место – Милена Шеметова «Половое воспитание», и первое место заняла Елена Матвеева «Не игрушка», — сообщила основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Она добавила, что в центре «Винзавод» с 1 февраля откроется выставка проекта, там же объявят специальные номинации и призы. Кроме того, посетителям покажут 46 работ, отобранных куратором.

Конкурс проходил с 10 сентября по 30 ноября прошлого года. В нем участвовали студенты творческих вузов Москвы.

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