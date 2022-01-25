РИАМО - 25 янв. В честь празднования Дня студента в подмосковных вузах организованы круглые столы, просветительские марафоны и кинопоказы, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства образования Московской области.

Открытые лекции «История Дня святой Татьяны», киновечера и литературные вечера пройдут в Государственном гуманитарно-технологическом университете и в Московском государственном областном университете.

Также в Московском государственном областном университете проведут круглый стол «Текущие проблемы молодежи в Москве и Московской области», а в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоится просветительский марафон «День студента со «Знанием».

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день.

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