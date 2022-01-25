РИАМО - 25 янв. На территории Московской области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 часов 27 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Причиной для введения «желтого» уровня опасности стала гололедица. Кроме того, с 15 часов 25 января по 9 часов 26 января будет действовать предупреждение из-за снега и риска обледенения.

В Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за снега будет действовать с 21 часа 25 января до 7 часов 26 января. Предупреждение о риске образования гололедицы было продлено до 11 часов 27 января.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой режим действует также в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

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