РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме №18 на улице Лермонтова в микрорайоне Купавна Балашихи, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС во вторник в 11:23. В 12:00 - ликвидация открытого горения на площади 48 кв. м.

В тушении пожара в доме участвуют 9 человек и 3 единицы техники.

Дальнейшая информация уточняется.