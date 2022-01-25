РИАМО - 25 янв. Члены комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию приняли решение рекомендовать к рассмотрению проект постановления «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», в котором идет речь о возможной отмене электронных общественных обсуждений, передает корреспондент РИАМО.

«Это изменение связано с необходимостью отмены института общественных обсуждений в электронной форме», - сказал член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Митрохин.

По его словам, в ходе общественных обсуждений в онлайн-формате имеют место случаи обмана москвичей. В частности, он поставил под сомнение достоверность результатов обсуждений на портале «Активный гражданин».

«Очень легко <…> манипулировать явкой голосующих. Здесь еще играет роль возможность голосования людей, которые не зарегистрированы как проживающие на данной территории», - заявил Митрохин.

В ответ заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Анна Селина сообщила, что проведение публичных слушаний невозможно без большого количества ограничений, в том числе по количеству участников и по времени. При этом электронные общественные обсуждения позволяют жителям отдать голос в удобное время, в удобной форме.

«За 2020 и 2021 год более 500 тыс. человек отдали свои голоса по электронным общественным обсуждениям. Отработано более 1 тыс. замечаний по проектам электронных общественных обсуждений. И почти 7 тыс. консультаций получили граждане», - рассказала Селина.

Консультант отдела анализа управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти правительства Москвы Александр Меркуленко добавил, что принятие данного проекта постановления в период пандемии приведет к тому, что граждане вообще не смогут обсуждать градостроительные проекты.

«Если законопроект примут, то (электронные - ред.) обсуждения будут исключены, их невозможно будет проводить. Но в связи с режимом повышенной готовности, который установлен в различных субъектах РФ, нельзя будет проводить и публичные слушания», - отметил Меркуленко.

По итогам дискуссии члены комиссии приняли решение рекомендовать Мосгордуме рассмотреть проект постановления на заседании.

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