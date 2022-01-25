РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

«Поздравляю наших студентов с праздником! Сейчас то время, когда вы получаете новые знания и навыки, приобретаете верных друзей, определяетесь с важными задачами в жизни. Это, пожалуй, самые интересные годы!» - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил важность выбора дела по душе, чтобы стать настоящим профессионалом.

«Буду рад, если вы решите связать свою жизнь с нашим округом!» - заключил Ежокин.

День студента отмечают в России ежегодно 25 января.