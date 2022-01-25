РИАМО - 25 янв. Компанию «Алиби-Фильм» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с заказчиком в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Сведения в отношении компании в надзорное ведомство представило муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Лосино-Петровский.

Учреждение заключило с ООО «Алиби-Фильм» контракт на ремонт пешеходных дорожек на территории центра детского творчества, однако впоследствии расторгло договор в связи с нарушением условий его исполнения.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный срок. Рассмотрев все сведения, ведомство пришло к выводу, что подрядчик подлежит включению в реестр недобросовестных.