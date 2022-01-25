РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове за сутки выявили 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 19 378 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 5 769 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 704 783 случая заболевания коронавирусом. Скончались 13 118 человек. Выздоровели и выписались 618 107 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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