РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на 3 из них во вторник варьировалась от 0 до 30 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мсооблпожспас» в рамках акции «Тонкий лед» провели замеры толщины льда на озере Дивное в мкрн Заря, Тарелочкином пруду в мкрн Салтыковка и озере Аниськино в Балашихе. Толщина ледяной поверхности водоемов в местах замеров колеблется в пределах 0-30 см.

По словам начальника 201-й ПСЧ Игоря Туза, ледяная поверхность водоемов Балашихи неоднородна. Под снегом могут скрываться трещины и промоины.

Спасатели предупреждают жителей, что выход на лед водоемов, расположенных в пределах городского округа, небезопасен.