РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове набирают волонтеров, которые будут помогать в работе кол-центров больниц округа, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Помощь требуется в ДЦГБ, детской поликлинике, поликлинике на ул. Советской, поликлинике и медсанчасти микрорайона Авиационный, поликлинике в селе Растуново и амбулатории в микрорайоне Востряково.

Задача волонтеров - принимать и обрабатывать звонки. Работа ежедневная с 8:00 до 14:00.

Желающим помочь необходимо написать ФИО, номер телефона, время и дату, когда человек может волонтерить в личные сообщения аккаунтов МКЦ «Победа» в соцсетях с пометкой «Волонтер».