РИАМО - 25 янв. День российского студенчества традиционно отмечается в стране 25 января. В этом году в Подмосковье в честь праздника подготовили обширную программу празднования: в муниципальных парках региона пройдут дискотеки на льду, рок-концерты, студенческие квесты, огненные шоу и другие мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В Балашихе в парке «Пехорка» и в Центральном городском парке Богородского округа пройдут дискотеки под известные современные треки и конкурс селфи на льду.

В Подольске в парке «Березки», в Реутове в Центральном городском парке и в парках округа Пушкинский для студентов пройдут дискотеки и будут организованы интерактивные площадки.

В парке культуры и отдыха Волоколамска, в Сестрорецком парке в Клину, Мытищинском лесопарке и в парке «Питомник» в Серпухове пройдут дискотеки на катке.

В парках Воскресенска, Люберец и Домодедова состоятся молодежные квесты для студентов.

В Жуковском парке культуры и отдыха сделают бесплатным посещение тюбинг-парка для всех студентов.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной для студентов пройдет мастер-класс по лыжным гонкам.

В Орехово-Зуевском Парке 30-летия Победы состоится дискотека и огненное шоу Black Fire для студентов.

В Сергиево-Посадском парке «Скитские пруды» пройдет барабанное световое шоу от команды «Luxury» Dj Treet и файер-шоу от «FireFox».

В Шаховской в городском парке аттракционов состоится дискотека на катке «ЗАЧЕТный движ», выступление рок-групп и концертная программа «Нескучная сессия».

Вход на все мероприятия при предъявлении студенческого билета свободный.

Подробная афиша мероприятий Дня студента доступна на ресурсах подмосковных парков и с хештегом #паркиподмосковья.