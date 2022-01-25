РИАМО - 25 янв. За совершение административного правонарушения областное УФАС оштрафовало администрацию городского округа Лобня. Причиной привлечения органа исполнительной власти к ответственности стало непредоставление документов, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в управление поступило заявление о возможном нарушении антимонопольного законодательства комитетом по управлению имуществом администрации Лобни при распоряжении имуществом, находящимся по адресу: г. Лобня, ул. Мирная, д. 13, корп. 2, пом. 12-15.

Для рассмотрения информации необходимо было изучить документы. Для их предоставления на основании статьи 25 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» администрации был направлен официальный запрос.

Документы в установленный срок предоставлены не были. В соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ (непредоставление сведений) привело к штрафу в 50 тыс. рублей.