РИАМО - 25 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представит итоги деятельности регионального правительства за прошедший год и озвучит приоритетные задачи на 2022 год в ходе заседания Мособлдумы 27 января, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«По закону Московской области высшее должностное лицо должно отчитываться раз в год перед жителями и законодателями. В этот четверг я готов отчитаться, что сделано, о наших планах на следующий период и ответить на актуальные вопросы», - сказал Воробьев.

Прямая трансляция мероприятия состоится на телеканале «360» и в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Начало в 11:00.

В прошлом году Воробьев выступил с обращением к жителям в апреле. Тогда глава Подмосковья затронул множество тем, в том числе вопросы здравоохранения, образования и экологии.

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