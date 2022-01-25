РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Три школы искусств из Балашихи вошли в десятку лучших учреждений культуры Подмосковья по итогам 2021 года, рейтинг возглавила детская школа искусств №1 им. Г. В. Свиридова, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Рейтингование осуществляется в целях обеспечения объективной оценки образовательной деятельности и формирования обобщенной характеристики состояния ДШИ, принятия объективных решений по развитию дополнительного образования сферы культуры региона, повышения качества образовательных услуг, предоставляемых ДШИ.

188 детских школ искусств оценивались по 26 критериям, разбитым на 3 группы: кадры, образовательный процесс, информационная открытость.

По итогам 2021 года в топ-10 подмосковных ДШИ вошла детская школа искусств №1 им. Г. В. Свиридова Балашихи. Она оказалась на первом месте. ДШИ №7 Балашихи заняла 7-е место, а детская школа искусств №6 городского округа - 10-е место.

В десятке лучших также Пушкинская детская художественная школа, детская художественная школа Дмитрова, детская художественная экспериментальная школа Павловского Посада, Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение», Петрово-Дальневская школа искусств Красногорска, ДШИ п. Развилка (Ленинский г. о.) и детская художественная школа им. А. А. Бузовкина (г. о. Серпухов).