РИАМО - 25 янв. Абсолютный максимум со дня основания региональной «Системы 112» был зафиксирован 23 января 2022 года, за сутки поступило более 57 тыс. обращений, сообщает пресс-служба системы.

Больше всего вызовов было адресовано скорой медицинской помощи – более 17 тыс. Люди могут обратиться по этому телефону в случае пожара, преступления, в экстренных ситуациях и т.д. Каждый день в «Систему 112» Подмосковья поступает более 30 тыс. вызовов.

В прошлом году рекордное количество составляло 46 тыс. вызовов.

Операторы «Системы 112» Московской области напоминают жителям региона о необходимости использовать маски и перчатки, отказаться от посещения мест массового скопления людей.

Региональная система работает круглосуточно с июня 2015 года. «Система 112» Подмосковья является самой большой в РФ, в ней задействовано свыше 3,6 тыс. специалистов.

Названы основные темы обращений жителей Подмосковья в соцсетях за неделю>>