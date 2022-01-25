РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. На реке Пахре в подмосковном Подольске стабилизировалась толщина льда, замер проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области. На 55-й день мониторинга, как и накануне, ледяной наст на реке Пахре остается неизменным.

На Гнилуше, где река крутит водовороты и ускоряет свой бег, темным пятном на белоснежной поверхности реки могут проявляться полыньи. По состоянию на 24 января на Пахре в черте Подольска толщина льда составляет 40-45 см, на Гнилуше, изменив координаты места промера, спасатели намерили лишь 17 см.