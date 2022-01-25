РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В сельских населенных пунктах Домодедова в феврале будут работать мобильные офисы социальной газификации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

3 февраля офис будет работать в селе Кузьминское возле храма; 5 февраля - в деревне Поливаново возле магазина; 10 и 22 февраля - в селе Битягово возле храма; 16 и 17 февраля - в деревне Сонино у волейбольной площадки; 24 февраля - в деревне Ртищево по адресу: ул. Новая, д. 15А, а 26 февраля в деревне Дебречино на ул. Ильинское Поле, д. 1.

Все мобильные офисы будут работать с 10:00 до 16:00. Также ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте «Мособлгаза» (mosoblgaz.ru/sg/).

В мобильных офисах можно оставить заявку на подключение домовладения к газу по программе соцгазификации. Также сервис позволяет получить другие социальные услуги: договор на техническое обслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому и льготы ФНС.