РИАМО - 25 янв. В 2022 году на территории столичного ЗелАО проведут ремонт Михайловского пруда. В рамках планируемых работ пруд площадью 1,8 га очистят от ила и увеличат в глубину, а дно водоема укрепят для предотвращения обмеления, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в рамках ремонтных работ глубину водоема увеличат на метр, что позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания водоема в теплое время года. Затем на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема.

Почти 900 п.м. береговой полосы укрепят методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды.

Работы на пруду уже начались. При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь. Кроме того, в зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает проведение работ и сокращает их сроки.

Место проведения работ огорожено. Для жителей организован проход к значимым социальным объектам – школам и детским садам.

После реабилитации водоема запланированы работы по комплексному благоустройству прилегающей к нему бульварной зоны.

Михайловский пруд расположен в долине реки Каменки. Посередине пруда находится небольшой остров, а северную часть водоема от основной акватории отделяет пешеходный мост.

В 2021 году в Зеленограде завершили комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда. Возле водоема обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.