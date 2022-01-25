РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 494 обращения от жителей городского округа Мытищи по вопросам содержания многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации округа.

В условный топ наиболее волнующих жителей муниципалитета тем вошли: ненадлежащая уборка подъездов (54 заявки); неисправности дверей в местах общего пользования (43); ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД (36); неисправности лифтового оборудования (33); нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов (32).

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.