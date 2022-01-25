РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В Подольске проводят испытания присадок топлива для тракторов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» член фракции партии в горсовете, муниципальный куратор проекта Глеб Козельцев провел рабочую встречу с врио ФГБУ «Подольская МИС» Владимиром Колосовым.

«В результате встречи подвели промежуточный итог испытаний по использованию присадок для топлива на тракторе МТЗ «Беларус», - сказал Козельцев.

Проект «Российское село» направлен на развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства и огородничества.