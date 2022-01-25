РИАМО - 25 янв. Сведения о блогере Алексее Навальном появились в реестре террористов и экстремистов на официальном сайте Росфинмониторинга, сообщают «Известия».

В соответствии с требованиями законодательства банки обязаны заморозить счета лиц, включенных в данный реестр, и приостановить их обслуживание.

Ранее в перечень физлиц и организаций, в отношении которых есть информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, были добавлены сведения о сторонниках Навального Леониде Волкове и Иване Жданове.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и других сторонников блогера СКР возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который признан иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность в РФ запрещена.

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