РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. Восемь врачей городской стоматологической поликлиники Домодедова приступили к работе с Covid-пациентами в центральной городской больнице, сообщается на странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

В условиях пандемии короновирусной инфекции складывается ситуация, когда в больницах не хватает медицинского персонала.

«Наши сотрудники осознают свою ответственность и готовы к тяжелой работе. Уже отправилась первая группа из 8 человек. Сотрудники имеют все сертификаты и прошли дополнительные курсы для работы с Covid-19. Вместе мы преодолеем все трудности!» - сказал главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Домодедовские стоматологи не оставались в стороне и в первую волну пандемии. Тогда на помощь коллегам были отправлены 6 врачей.

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