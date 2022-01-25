РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Желающие стать предпринимателями безработные Подольска могут получить финансовую помощь в размере более 150 тыс. рублей, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр занятости населения оказывает государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан с предоставлением единовременной финансовой помощи. Размер помощи в 2022 году составляет 153 504 рубля.

Необходимыми условиями предоставления единовременной финансовой помощи являются: достижение 18-летнего возраста; регистрация в качестве безработного в центре занятости по месту жительства; наличие бизнес-плана.

Безработные граждане могут подать заявление на получение услуги на портале uslugi.mosreg.ru.