РИАМО - 25 янв. С 1 марта 2022 года Москомстройинвест сможет начать вести контроль за возведением малоэтажных жилых комплексов, например, коттеджных поселков. Это поможет вовремя защищать права участников долевого строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Москомстройинвест получит возможность контролировать реализацию проектов малоэтажных жилых комплексов благодаря принятому 30 декабря 2021 года федеральному закону. Согласно нормативному акту, застройщики ИЖС должны раскрывать информацию в Единой информационной системе жилищного строительства.

«С весны 2022 года мы начнем контролировать такие проекты, анализировать размещаемую информацию, что позволит предотвратить появление новых обманутых дольщиков. При подготовке данного закона комитет направил в Минстрой России 13 предложений, часть из которых нашла свое отражение в документе», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Изменения коснутся комплексных проектов застройщиков, которые ведутся по договорам долевого участия. Девелоперы не только обязуются завершить строительство малоэтажных домов, но и обеспечить их необходимыми коммуникациями, дорогами и благоустройством.

Отдельно стоящее здание считается объектом индивидуального жилищного строительства, если оно имеет не более 3 этажей, его высота не превышает 20 м и оно не предназначено для последующего раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Соответственно, дома, которые строят граждане для своих нужд, под новые правила не попадают.

В то же время изменения затронут застройщиков, которые занимаются созданием поселков блокированной застройки (поселков таунхаусов).

В Москве прорабатываются проекты планировки для размещения ИЖС. Планируемый фонд застройки превышает 1 млн кв. м.