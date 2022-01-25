РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Управляющая компания ООО УК «ЖКХ-Онлайн» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и отремонтировала подъезд пятиэтажки по улице Кирова, 5А в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, организации пришлось не только вспомнить про единственный не отремонтированный подъезд дома, но и заплатить штраф.

Всего в доме 6 подъездов, но удача обошла стороной именно 5-й: его забыли отремонтировать. И люди написали жалобу, в которой сообщили, что подъезд находится в аварийном состоянии.

Выяснять причины забывчивости УК жилищные инспекторы не стали, просто вышли на проверку и зафиксировали: в межтамбурном пространстве на 1 этаже частично разрушилось бетонное основание пола, отваливается плитка, двери толком не закрываются, на этажах провисли электропровода, а стены и потолки шелушатся, и с них осыпаются краска и штукатурка.

По результатам проверки УК предписали в течение 2 месяцев провести ремонт в подъезде №5. А за несоблюдение мер по информированию жильцов о стратегии энергосбережения и отсутствие самой стратегии - оштрафовали на 20 тыс. рублей.

В декабре управляющая компания исполнила предписание и сдала отремонтированный 5-й подъезд пятиэтажного дома по ул. Кирова, 5А.