РИАМО - 25 янв. Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию рекомендовала столичному парламенту внести изменения в городской закон о контроле за использованием объектов недвижимости от 3 июня 2009 года, передает корреспондент РИАМО.

Как пояснила председатель комиссии Елена Николаева, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 31 июля 2020 года был принят федеральный закон №248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Закон определил принципы, предмет, объекты государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также виды контрольно-надзорных мероприятий и требования для их проведения.

«В соответствии с федеральным законом №248 виды регионального контроля (надзора) по предметам ведения субъектов РФ устанавливаются законами субъектов РФ. Именно поэтому нам сейчас необходимо привести в соответствие наш московский закон в связи с тем, что вступил (в силу - ред.) уточняющий федеральный закон», - сказала Николаева.

Он добавила, что в Москве полномочным органом исполнительной власти в данной сфере является Госинспекция по недвижимости. Предлагаемыми поправками уточняются основные понятия, задачи и принципы осуществления контроля за использованием объектов недвижимости в столице. Одно из основных нововведений - применение риск-ориентированного подхода при проведении контроля.

«Упрощаем ли мы контроль и надзор? Нет, не упрощаем. Потому что теперь они урегулированы не нашим законом, а 248-ФЗ, и нам нет необходимости дублировать эти нормы в нашем законодательстве», - пояснила Николаева.

Она уточнила, что в обновленной редакции городской закон позволит проводить различные виды контрольно-надзорных мероприятий исключительно в отношении недобросовестных предпринимателей. При этом среди законопослушных предпринимателей продолжится разъяснительная и профилактическая работа.