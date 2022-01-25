В столице ведется активное строительство объектов, помимо дорог, метро и МЦД. В текущем году планируют завершить работы на восьми крупных проектах. Подробности – в инфографике РИАМО.
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В столице ведется активное строительство объектов, помимо дорог, метро и МЦД. В текущем году планируют завершить работы на восьми крупных проектах. Подробности – в инфографике РИАМО.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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