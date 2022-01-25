РИАМО - 25 янв. По данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, с начала 2022 года Минздрав РФ не закупил и не поставил в регионы страны ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H», пишет газета «Ведомости».

Проведенный опрос минздравов и депздравов 85 регионов РФ показал, что последние поставки вакцины «Эпиваккорона» в большинство субъектов страны датируются концом ноября-началом декабря 2021 года. При этом региональные органы здравоохранения не знают, когда будут следующие поставки.

Запросов Минздрава на выпуск препарата «Эпиваккорона» также не поступало, однако другие отечественные вакцины «Спутник V» и «КовиВак» по-прежнему выпускаются в 2022 году и входят в гражданский оборот.

По словам источника издания в Минпромторге, во всех субъектах России сформирован значительный запас всех вакцин от коронавируса, а один из представителей Минздрава отметил, что закупки «Эпиваккороны» не проводились в последнее время потому, что количество этой вакцины в полной мере удовлетворяет имеющуюся потребность.

Однако согласно открытым официальным данным, привиться «Эпиваккороной» сейчас нельзя в Москве и Ненецком автономном округе – вакцины нет в наличии.

Согласно результатам опроса, более 70% респондентов рассказали о том, что «Эпиваккорона» не пользуется спросом у пациентов.

Но значительные запасы препарата сохраняются в нескольких регионах России: 1607 доз доступно в Магаданской области, 12 000 – в Хакасии, 14 796 – в Сахалинской области, более 20 000 – в Чувашии, 26 878 – в Карелии, 79 878 – в Красноярском крае и т. д.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, российские власти вряд ли полностью откажутся от использования «Эпиваккороны». Эксперт считает, что приостановка поставок временна и связана с техническими трудностями.

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