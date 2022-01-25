РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. На улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска появится новый детский сад на 240 мест. Получено разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новый объект дошкольного образования построят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.
При проектировании детсада учли все условия для всестороннего развития и безопасности малышей. Здесь появятся просторные групповые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, пищеблок и необходимые административные и технические помещения.
Здание детского сада обеспечат доступом для маломобильных групп населения.
На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Благоустроят и озеленят территорию.
Ввод нового дошкольного объекта намечен на 2023 год.
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