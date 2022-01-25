РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. На улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска появится новый детский сад на 240 мест. Получено разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект дошкольного образования построят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

«Детский сад будет рассчитан на 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Общая площадь здания составит 3,2 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

При проектировании детсада учли все условия для всестороннего развития и безопасности малышей. Здесь появятся просторные групповые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медицинский кабинет, пищеблок и необходимые административные и технические помещения.

Здание детского сада обеспечат доступом для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Благоустроят и озеленят территорию.

Ввод нового дошкольного объекта намечен на 2023 год.