РИАМО - 25 янв. На 35 км трассы М-2 «Крым» (участок Симферопольского шоссе) в Подольске столкнулись несколько грузовых автомобилей. Движение в сторону Москвы перекрыто, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла после развязки с Домодедовским шоссе. Движение автомобилей осуществляется по дублеру. Водителей просят искать варианты объезда места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, авария произошла в 10:35. Дорожное движение на месте происшествия частично перекрыто в результате разворота грузового транспортного средства.

В результате ДТП пострадавших нет.