РИАМО - 25 янв. Подмосковные врачи смогли вылечить еще 1 141 пациента, у которых был выявлен коронавирус. За весь период пандемии выздоровели после инфицирования 618 107 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 5 769 новых случаев Covid-19. Спасти не удалось 40 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии число зарегистрированных случаев составило 704 783. Жертвами опасного вируса стали уже 13 118 человек.

Ранее в Подмосковье доставку лекарств пациентам с коронавирусом расширили еще на 8 городских округов. Это Балашиха, Домодедово, округ Пушкинский, Подольск, Сергиево-Посадский округ, Чехов, Ступино и Раменский округ.

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