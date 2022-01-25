РИАМО - 25 янв. Подмосковные врачи смогли вылечить еще 1 141 пациента, у которых был выявлен коронавирус. За весь период пандемии выздоровели после инфицирования 618 107 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в регионе выявили 5 769 новых случаев Covid-19. Спасти не удалось 40 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
С начала пандемии число зарегистрированных случаев составило 704 783. Жертвами опасного вируса стали уже 13 118 человек.
Ранее в Подмосковье доставку лекарств пациентам с коронавирусом расширили еще на 8 городских округов. Это Балашиха, Домодедово, округ Пушкинский, Подольск, Сергиево-Посадский округ, Чехов, Ступино и Раменский округ.
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