РИАМО - 25 янв. С 2022 года граждане вне зависимости от места их прописки могут обратиться в МФЦ Подмосковья, чтобы получить услуги ЗАГСов по регистрации рождения и смерти, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Теперь услуги ЗАГСов можно получить в МФЦ региона по экстрерриториальному принципу.

«Это значит, что человек, который постоянно или временно зарегистрирован в другом регионе, но проживает в Подмосковье, может обратиться за услугами по регистрации рождения и регистрации смерти в 55 МФЦ Московской области. Ранее гражданам приходилось обращаться по месту наступления события, по месту жительства или хранения записей», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Получение услуг ЗАГСов в МФЦ стало возможным благодаря нововведениям в законодательстве. С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». При этом пакет документов, необходимых для получения услуги, не изменился.

Например, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, необходимо предоставить паспорта родителей, медицинское свидетельство о рождении, а также свидетельство о регистрации брака, если нужно сделать запись об отце. Для регистрации смерти нужны паспорта заявителя и умершего, а также медицинское свидетельство о смерти.

Кроме того, в МФЦ можно подать заявление на регистрацию брака в органе ЗАГС. Место регистрации будущих молодоженов не имеет значения.