РИАМО - 25 янв. В Москве врачи вылечили от заражения коронавирусной инфекцией еще 3999 пациентов. Всего в городе побороли заболевание 1 931 016 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За прошедшие сутки в городе было выявлено 18 935 случаев заражения коронавирусом. 1126 пациентов были госпитализированы, на аппаратах ИВЛ находятся 485 человек. Скончались 75 пациентов.

Всего в столице было подтверждено 2 212 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 38 514 Covid-пациентов.

В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации. Привиться отечественными препаратами можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.