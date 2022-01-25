РИАМО - 25 янв. В России за минувшие сутки умерли 681 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в стране скончались 327 448 Covid-пациентов, сообщает оперштаб.

Также за сутки в стране выявили 67 809 случаев заболевания, выздоровели 26 404 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. За все время пандемии подтвердили 11 241 109 случаев инфицирования, побороли болезнь 10 071 740 пациентов.

Врачи настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию от инфекции. Это можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что любой штамм коронавирусной инфекции может стать «живой вакциной», но заражение им может закончиться смертью. В то же время вакцинация «Спутником V» является безопасной защитой от инфицирования.

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