РИАМО - 25 янв. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 5769 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 704 783 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Стремительное распространение омикрона способствует росту заболеваемости коронавирусом. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал нагрузку на систему здравоохранения запредельной.

В связи со сложившейся ситуацией в области усиливают амбулаторное звено и Систему-112, чтобы обеспечить всех заразившихся медицинской помощью.

Кроме того, в регионе стартовала вакцинация подростков старше 12 лет. Для этого в Подмосковье доставили дозы вакцины «Спутник М».