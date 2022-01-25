РИАМО - 25 янв. За минувшие сутки в России был установлен рекордный показатель по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом – 67 809. Всего в стране было зафиксировано 11 241 109 заражений коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

В столице за минувшие сутки было выявлено 18 935 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 9 722, в Московской области – 5 769, в Республике Якутия – 1 525, в Самарской области – 1 150, в Ханты-Мансийском округе – 1 102.

Врачи призывают прививаться от Covid-19, чтобы не заразиться инфекцией. Бесплатно вакцинироваться отечественными препаратами можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

В течение последних дней в РФ наблюдается резкий рост числа новых случаев заражения. Причиной всплеска заболеваемости стало распространение штамма омикрон. По мнению специалистов, эта мутация коронавируса намного заразнее, чем прежние штаммы.

Ранее врач рассказывал о развитии метеозависимости у пациентов, которые переболели Covid-19. Пациенты начинают испытывать недомогание при смене погодных условий.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>