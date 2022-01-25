РИАМО - 25 янв. На территории бывшей промзоны ЗИЛ продолжаются работы по возведению моста через затон Новинки. Объект построен уже более чем на треть, 8 из 9 опор моста уже готовы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Также завершено возведение свайных оснований и ростверков всех 9 опор. Общая готовность моста на сегодняшний день оценивается в 40%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На время строительства опор в русле реки рабочие соорудили островки, позднее их уберут.

«На стапельной площадке установлено порядка 700 тонн металлоконструкций пролетного строения, после завершения сварочных и монтажных работ будет производиться надвижка моста», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что мост будет 615 м длиной и 26 м шириной. На нем будет организовано двухполосное движение в каждую сторону, а также тротуары.

Кроме того, на территории бывшей промзоны строится подъездная дорога длиной 1,2 км.

«Выполнено 650 м земляного полотна, уложено 330 м дождевой канализации, продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций», – отметил Кравцов.

Новый мост и создание прилегающей улично-дорожной сети улучшат транспортную доступность новых жилых кварталов на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Появится связка Симоновской набережной с районом Южнопортовый, разгрузятся ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

В 2018 году в рамках развития транспортного каркаса бывшей промзоны был осуществлен пуск движения по проспекту Лихачева с путепроводом через МЦК, год спустя там открылся подземный пешеходный переход.