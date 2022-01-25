РИАМО - 25 янв. За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 18 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было выявлено 2 212 980 случаев заболевания Covid-19, сообщает оперштаб.

Главный фармаколог Москвы Марина Журавлева порекомендовала при легких симптомах заболевания коронавирусом оставаться дома и лечиться самостоятельно. Так, повышенную температуру следует сбивать жаропонижающими препаратами, а облегчить боль в горле можно с помощью питья и снижающих першение лекарств.

Ранее директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет завершением пандемии коронавируса. Единственным способом победить пандемию он назвал вакцинацию.

В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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