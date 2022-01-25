РИАМО - 25 янв. Полицейские задержали одного из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову Александра Градского в Наро-Фоминском городском округе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ограбление загородного дома Градского в Подмосковье случилось 16 января. Всего было похищено 100 млн рублей. Преступники специально устроили ДТП с машиной вдовы артиста, а затем заставили ехать ее домой, где ограбили. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

«Со слов потерпевшей, следуя на автомобиле по автомагистрали, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. В этот момент к ней подошли трое мужчин, которые, угрожая похожим на оружие предметом, заставили ее проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

Правоохранители считают, что ограбление загородного дома вдовы народного артиста России было совершено по наводке. При этом следствие рассматривает версию об инсценировке ограбления.